شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متكاملة للنساء داخل المسجد الحرام.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الإرشاد والتوجيه

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات خاصة للنساء في وسط المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك.ووفرت الهيئة خدمات متكاملة داخل تلك المصليات مثل الرعاية الصحية من خلال الفرق الإسعافية الجاهزة لمتابعة الحالات الطارئة، وتخصيص موقع للمفقودات ومواد لضمان سرعة العثور عليها.وتتضمن الخدمات تقديم حلقات تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة، وتوزيع يومي لسُفَر الإفطار للصائمات داخل مصليات النساء، وتوفير المصاحف المترجمة.كما تشمل خدمات الإرشاد والتوجيه في المسائل الشرعية وأداء المناسك، وتنظيم حركة الدخول والخروج في المصليات والممرات ومصليات مجهزة لذوات الإعاقة مع مسارات خاصة وكراسي متحركة.ولفتت الهيئة النظر إلى وجود فرق تطوعية من النساء يقدمن الدعم في المواسم وتقديم خدمة التنظيف المستمر للمصليات النسائية، مع توفير معقمات الأيدي في مختلف المواقع داخل المسجد الحرام.