شكرا لقرائتكم خبر عن بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتزين المسجد النبوي الشريف بمنظومة إنارة فريدة تعكس جماليته وروحانيته، حيث تمتزج الفخامة بالتصاميم الإسلامية الأصيلة، مما يعزز أجواء السكينة والطمأنينة في أرجائه.

وتبرز الإضاءة كأحد أهم عناصر الهندسة المعمارية في المسجد، حيث صُممت بعناية فائقة لتتناغم مع قدسية المكان وتاريخه العريق.

الإضاءة الهوية البصرية

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد وحدات الإنارة في المسجد النبوي يبلغ 80,419 وحدة، موزعة بعناية لتوفير إضاءة مثالية تساهم في راحة الزوار والمصلين.

كما يضم المسجد 30 نوعًا مختلفًا من وحدات الإضاءة، تعكس الهوية البصرية للمكان وتتماشى مع معاييره الجمالية الفريدة.



أجواء روحانية جميلة

ولإضفاء مزيد من الأجواء الروحانية، تم تزويد المسجد بـ 10,546 وحدة إنارة تحمل لفظ الجلالة "الله"، مما يضيف لمسة روحانية متميزة تعزز قدسية المسجد.

كما تزين أرجاء الحرم القديم والتوسعات 300 نجفة فاخرة، تجمع بين الطابع التراثي والتقنيات الحديثة في الإضاءة، ما يمنح المسجد إشراقًا مهيبًا طوال اليوم.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالإضاءة في إطار جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين للحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد النبوي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة والراحة لمرتاديه.