شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحام الأسواق.. معاناة سنوية في أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

ازدحام خانق

تخفيف الازدحام

الدمام - شريف احمد - تتسبب زيادة الإقبال على الشراء في شهر رمضان المبارك في تحويل الأسواق إلى ساحات ازدحام، ما يحول متعة التسوق إلى معاناة سنوية تتكرر.هذا ما أكده العديد من المواطنين الذي طالبوا الجهات المختصة بتنظيم عملية التسوق وتخفيف الضغط على الأسواق، وضمان تجربة تسوق مريحة وممتعة للجميع.وقال المواطن حسين زين الدين: ”كل عام نفس المعاناة“، واصفًا الازدحام بـ ”الذي لا يطاق“، وموضحًا أن الأسعار ”ترتفع بشكل جنوني“، وأن الوقت المستغرق في التسوق ”يفوق كل تصور“.وأضاف زين الدين، أنه يضطر للخروج في أوقات متأخرة لتجنب الزحام، لكنه يجد نفسه ”عالقًا في نفس الدوامة“، ما يؤثر على وقته وجهده وميزانيته، مؤكداً ان ”التسوق في رمضان أصبح عبئًا ثقيلاً“.ولا يرجع المختص الاقتصادي ماهر السيف المشكلة إلى زيادة الطلب فحسب، بل يرى أن ”غياب التنظيم“ هو السبب الرئيسي، مضيفا: ”زيادة الإقبال على الشراء في رمضان أمر طبيعي، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود خطط واضحة من المتاجر والمستهلكين لتنظيم التسوق“.وأشار إلى أن ”غياب التوعية بأوقات الذروة، وعدم وجود عروض ترويجية موزعة على مدار الشهر، والتسوق العشوائي“ كلها عوامل تساهم في تفاقم الازدحام.واقترح عدد من المواطنين حلولًا لتخفيف حدة الازدحام، من بينها: تنظيم أوقات العمل وتمديدها، وتشجيع التسوق في الفترات الأقل ازدحامًا بتقديم عروض خاصة، وإعداد قوائم شراء مسبقة، وتجنب أوقات الذروة، وتشجيع التسوق عبر الإنترنت، وتوزيع المشتريات على مدار الشهر.وأكد المختص الاجتماعي جعفر العيد أن للازدحام ”تأثيرات اجتماعية سلبية“، حيث يزيد من ”التوتر والعصبية بين المتسوقين“، ويؤدي إلى ”مشاحنات ومشاجرات“، كما يؤثر على ”جودة الحياة“ لقضاء الناس ساعات طويلة في الأسواق بدلاً من استغلال الوقت في العبادة والتواصل.من جانبه، أوضح المختص النفسي فيصل العجيان أن للازدحام ”تأثيرًا نفسيًا كبيرًا“، فهو يولد ”شعورًا بالضغط النفسي والعصبية والقلق“، وقد يؤدي إلى ”الإجهاد والتعب الجسدي والنفسي“، بالإضافة إلى ”الإحباط والضيق نتيجة لضياع الوقت والجهد“.