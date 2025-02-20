شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى خيبر في إنهاء معاناة سيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من ألم مزمن في الجزء السفلي من البطن بسبب ورم في المبيض الأيمن.



وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى عيادة النساء والولادة برفقة ذويها وهي تشكو من آلام حادة، خاصة بعد خضوعها لثماني ولادات سابقة، من بينها عمليتان قيصريتان.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والسونار، كشفت النتائج عن وجود ورم صلب بحجم 75×9×13 سم في المبيض الأيمن.



تدخل جراحي



بناءً على التشخيص، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإزالة الورم، وخلال العملية تبيّن أن وزنه بلغ 700 جرام. وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء، حيث أكملت برنامجها العلاجي والتأهيلي، وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة.



ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.