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إنهاء معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام

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عبدالعزيز العمري - المدينة المنورة 0 تبليغ

  • إنهاء معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام 1/3
  • إنهاء معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام 2/3
  • إنهاء معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام 3/3

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الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى خيبر في إنهاء معاناة سيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من ألم مزمن في الجزء السفلي من البطن بسبب ورم في المبيض الأيمن.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى عيادة النساء والولادة برفقة ذويها وهي تشكو من آلام حادة، خاصة بعد خضوعها لثماني ولادات سابقة، من بينها عمليتان قيصريتان.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والسونار، كشفت النتائج عن وجود ورم صلب بحجم 75×9×13 سم في المبيض الأيمن.

جراحة تنهي معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام - اليوم

تدخل جراحي


بناءً على التشخيص، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لإزالة الورم، وخلال العملية تبيّن أن وزنه بلغ 700 جرام. وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء، حيث أكملت برنامجها العلاجي والتأهيلي، وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة.

جراحة تنهي معاناة سيدة بالمدينة المنورة من ورم مبيضي يزن 700 جرام (متداولة)

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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