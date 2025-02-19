النمر: الصيام فرصة ذهبية لتحسين الصحة والتحكم في الأمراض

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محمد بن مسعود - الدمام - أكَّدَ الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، أن الصيام يمثل فرصة ذهبية لتحسين الصحة العامة، مشيراً إلى دوره في التحكم في ضغط الدم، خفض الدهون الثلاثية، إنقاص الوزن، تقليل مقاومة الأنسولين، والمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وشدَّدَ "النمر"؛ على أهمية استثمار فترة الصيام في تبني نمط حياة صحي يعزّز الوقاية من الأمراض المزمنة، داعياً إلى اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني المنتظم.

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