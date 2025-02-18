شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

حملة إغاثة الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - وصلت أمس قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة محمّلة بالمستلزمات الطبية الطارئة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية في جنوب ووسط قطاع غزة.وبذلك أصبح إجمالي الشاحنات الإغاثية التي وصلت فقط خلال الأيام القليلة الماضية 114 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية الضرورية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.ويعمل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة، على توزيع المساعدات على المستشفيات والمرافق الصحية، لتمكين الفرق الطبية من مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، في ظل نقص الإمدادات الطبية.وتُعد هذه المساعدات امتدادا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.