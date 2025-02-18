اخبار السعوديه

حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة 1/4
  • حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة 2/4
  • حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة 3/4
  • حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول قافلة سعودية جديدة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أمس قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة محمّلة بالمستلزمات الطبية الطارئة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية في جنوب ووسط قطاع غزة.
وبذلك أصبح إجمالي الشاحنات الإغاثية التي وصلت فقط خلال الأيام القليلة الماضية 114 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية الضرورية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس

حملة إغاثة الشعب الفلسطيني

ويعمل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة، على توزيع المساعدات على المستشفيات والمرافق الصحية، لتمكين الفرق الطبية من مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، في ظل نقص الإمدادات الطبية.
وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس

وتُعد هذه المساعدات امتدادا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.
وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزة - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا