ترقية "البشري" إلى طبيب استشاري بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى أستاذ طب وأمراض الفم المساعد بكلية طب الأسنان الدكتور علي بن مسفر البشري؛ التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تصنيفه من درجة نائب أول إلى درجة طبيب استشاري.

وقدّمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة، التهنئة لـ"البشري"؛ على هذه الثقة، متمنية له دوام التوفيق.

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