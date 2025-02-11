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شكرا لقرائتكم خبر عن صور | وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملةً بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات تمهيدًا لتوزيع المواد الغذائية للأسر الفلسطينية المحتاجة، وتقديم المستلزمات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات تمهيدًا لتوزيع المواد الغذائية للأسر الفلسطينية المحتاجة، وتقديم المستلزمات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.