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صور | وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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  • صور | وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملةً بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات تمهيدًا لتوزيع المواد الغذائية للأسر الفلسطينية المحتاجة، وتقديم المستلزمات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني نقصًا حادًّا في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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