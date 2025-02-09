انت الان تتابع إسرائيل تُوسِّع عملياتها في سوريا.. وتُمدد وجودها حتى نهاية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 فبراير 2025, 5:16 مساءً

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ مداهمات لمواقع عسكرية سورية، وجمع الأسلحة من القرى المحلية. وأكدت تلك الوسائل أن الجيش يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية 2025 على الأقل، في وقت قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنستهدف كل من يقترب من المنطقة العازلة في قطاع غزة". من جانبه، ذكر المتحدث باسم نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

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