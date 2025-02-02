السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. “المرور” تطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وأوضحت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 3 فبراير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر 4 خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط