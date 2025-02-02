السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

وأوضحت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 3 فبراير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر 4 خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع