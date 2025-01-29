السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 840 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2025م، من انتزاع 840 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 38 لغمًا مضادًا للدبابات، و800 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن 164 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و 87 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة لحج تم نزع 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية تبن، و 4 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، و 10 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان و 15 لغمًا مضادًا للدبابات, و 200 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية مأرب، ونزع الفريق 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات و62 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و 7 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للدبابات و255 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وتمكن فريق “مسام” من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة بمدينة عدن، و3 ألغام مضادة للدبابات و 87 ذخيرة غير منفجرة بمدينة الحديدة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير حتى الآن إلى 3.362 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 479 ألفًا و794 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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