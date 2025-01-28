شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي": جهود متقاعدي "الإذاعة والتلفزيون" ستبقى ممتدة مدى السنين والان نبدء بالتفاصيل

محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون - حسابه على إكس





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الدمام - شريف احمد - نظمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم, لقاءً خاصًا بالمتقاعدين من منسوبيها، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية؛ بهدف الاحتفاء بمسيرة العطاء والإسهام الفعال الذي قدموه خلال فترة عملهم.وعبّر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، عن شكره لجميع المتقاعدين، مؤكدًا أهمية دورهم الفعّال في بناء وتطوير مسيرة الهيئة الإعلامية، مشيرًا إلى أن جهودهم ستبقى ثمارها ممتدة على مدى السنين.وأكد أن العلاقة بين الهيئة ومنسوبيها المتقاعدين مستمرة، حيث خصصت الهيئة للمتقاعدين بطاقة تتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات والمزايا التي تقدم لمنسوبي الهيئة، في إطار الحرص على استمرار التواصل وتعزيز روح الانتماء بين منسوبيها.ونقل الحارثي شكر وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة سلمان بن يوسف الدوسري, للمتقاعدين على الجهود والعطاء خلال مسيرتهم العملية التي كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة الهيئة.يذكر أن اللقاء يأتي ضمن رؤية الهيئة الرامية لتعزيز العلاقة مع منسوبيها السابقين واستدامة الروابط التي تجمعهم بالمؤسسة، مع التأكيد على أن عطاءهم لا يزال مصدر إلهام للأجيال القادمة من الإعلاميين، وتحرص الهيئة على تعزيز الانتماء لدى منسوبيها وغرس قيم العطاء والتقدير في بيئة العمل الإعلامي.