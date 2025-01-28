شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات أول نسخة لبرنامج إرشاد بأبحاث الفضاء في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

تكريم الفائزين بالمراكز الأولى

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية فلك لعلوم وأبحاث الفضاء برنامج ”فلك البحثي“ بنسخته الأولى بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معالي الدكتور منير الدسوقي، والذي أسسته وقادته إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بقسم الفيزياء بكليه العلوم الطالبة "لانا العباسي"، وهو أول برنامج إرشاد بأبحاث الفضاء بالمملكة.وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن أفضل العروض البحثية، ونجحت هذه المبادرة الرائدة في ربط مجموعة متميزة من طلبة المدارس بالمملكة، مع خبراء ومختصين بمجال الفضاء على المستوى الوطني والدولي، للعمل على أبحاث علمية متقدمة وذات قيمة علمية مضافة.وفترة امتدت لخمسة أشهر، تمكن برنامج فلك البحثي من إنتاج 14 بحث علمي متقدم ضمن ثلاث مسارات بحثية رئيسية، وهي علوم الفلك والفضاء، وتقنيات وأنظمة الفضاء، والطب والصحة في الفضاء.وأوضحت مؤسس ومدير البرنامج "لانا فهد العباسي"، بأن برنامج فلك البحثي حقق إنجازات رائدة فاقت توقعات فريق العمل عند بداية التخطيط للبرنامج، حيث حقق أعلى عدد من التقديمات المسجلة في تاريخ برامج فلك لعلوم وأبحاث الفضاء، كما أنه تميز طلبة البرنامج بالمشاركة بأبحاثهم في مؤتمرات ومعارض بحثية رائدة.وبينت ”العباسي“ إن هذه النجاحات للنسخة الأولى من البرنامج توضح مدى أهمية دوره في تلبية الحاجة لتوفير بيئة حاضنة توفر الموارد البحثية والتوجيه والإرشاد للباحثين الشباب بمجال الفضاء من مراحل مبكرة.