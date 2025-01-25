شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أكثر من 20 جناحًا في فعالية "شتانا ريفي" بالطائف والان نبدء بالتفاصيل



وخلال أربعة أيام، تسلط الفعالية الضوء على أبرز ما يزخر به مركز الشفا السياحي من مقومات زراعية وثقافية، وتقديم تجربة ثرية تتيح للزوار استكشاف طابع الحياة الريفية الأصيلة في أجواء شتوية ممتعة. مبادرة "شتانا ريفي" في الطائف وتضم الفعالية أكثر من 20 جناحًا يعرض فيها مستفيدو البرنامج منتجاتهم المتعددة والمتنوعة ومنها الورد الطائفي، النباتات العطرية، العسل الطبيعي.

كما تعرض منتجات البن الطائفي، ومنتجات القيمة المضافة، وغيرها من المنتجات إلى جانب أركان مخصصة للحرف اليدوية والمشاريع المحلية.



وتتخلل الفعالية أنشطة تفاعلية تتيح للزوار تجربة عملية، مثل قطف المحاصيل والتعرف على أساليب الزراعة التقليدية، إضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية الشهيرة في المنطقة، مما يضفي على الفعالية طابعًا أصيلًا يعكس هوية الطائف الثقافية والزراعية. تجربة مميزة تجمع بين التراث والطبيعة وحث برنامج "ريف السعودية" الجميع إلى زيارة الفعالية والاستمتاع بتجربة مميزة تجمع بين التراث والطبيعة والأنشطة الترفيهية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة فريدة للتواصل مع المجتمعات الريفية، واستكشاف إمكاناتها المتنوعة.



وأكد مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال ببرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن الفعالية تجسد جهود البرنامج في تعزيز السياحة الريفية بصفتها أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى استكشاف الإمكانات الزراعية والسياحية في مختلف مناطق المملكة.

وبين أن المبادرة تهدف إلى إبراز المنتجات الزراعية الأصيلة التي تميز محافظة الطائف، وتمكين المزارعين والأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم. الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات مبادرة "شتانا ريفي" التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية "، في محافظة الطائف، بمزرعة مشعل السفياني الواقعة بمركز الشفا السياحي.وخلال أربعة أيام، تسلط الفعالية الضوء على أبرز ما يزخر به مركز الشفا السياحي من مقومات زراعية وثقافية، وتقديم تجربة ثرية تتيح للزوار استكشاف طابع الحياة الريفية الأصيلة في أجواء شتوية ممتعة.وتضم الفعالية أكثر من 20 جناحًا يعرض فيها مستفيدو البرنامج منتجاتهم المتعددة والمتنوعة ومنها الورد الطائفي، النباتات العطرية، العسل الطبيعي.كما تعرض منتجات البن الطائفي، ومنتجات القيمة المضافة، وغيرها من المنتجات إلى جانب أركان مخصصة للحرف اليدوية والمشاريع المحلية.وتتخلل الفعالية أنشطة تفاعلية تتيح للزوار تجربة عملية، مثل قطف المحاصيل والتعرف على أساليب الزراعة التقليدية، إضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية الشهيرة في المنطقة، مما يضفي على الفعالية طابعًا أصيلًا يعكس هوية الطائف الثقافية والزراعية.وحث برنامج "ريف السعودية" الجميع إلى زيارة الفعالية والاستمتاع بتجربة مميزة تجمع بين التراث والطبيعة والأنشطة الترفيهية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة فريدة للتواصل مع المجتمعات الريفية، واستكشاف إمكاناتها المتنوعة.وأكد مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال ببرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن الفعالية تجسد جهود البرنامج في تعزيز السياحة الريفية بصفتها أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى استكشاف الإمكانات الزراعية والسياحية في مختلف مناطق المملكة.وبين أن المبادرة تهدف إلى إبراز المنتجات الزراعية الأصيلة التي تميز محافظة الطائف، وتمكين المزارعين والأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم.