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الأرصاد: نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من الشتاء

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  • الأرصاد: نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من الشتاء 1/2
  • الأرصاد: نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من الشتاء 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من فصل الشتاء.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “مضى شهران على دخول الشتاء، ومع نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير، دون مؤشرات على شتاء قارس كما أكد المركز في تقاريره المناخية” .

كما أكد على استقرار الأجواء وعدم وجود مؤشرات لشتاء قارس، خلافًا للمعلومات المُربكة التي أعلنها البعض، وقد نفاها المركز في حينه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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