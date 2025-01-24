شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير من فصل الشتاء.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “مضى شهران على دخول الشتاء، ومع نهاية الأسبوع المقبل سنبدأ العد التنازلي للثلث الأخير، دون مؤشرات على شتاء قارس كما أكد المركز في تقاريره المناخية” .

كما أكد على استقرار الأجواء وعدم وجود مؤشرات لشتاء قارس، خلافًا للمعلومات المُربكة التي أعلنها البعض، وقد نفاها المركز في حينه.