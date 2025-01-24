شكرا لمتابعة خبر عن بحيرة العوشزية ترسم لوحة بيضاء رائعة بعد تحولها إلى ملح صلب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو عن تحول ملح بحيرة العوشزية بالقصيم اليوم الجمعة، إلى ملح صلب بإمكان السيارات أن تسير عليه .

وتسمى بحيرة العوشزية “سبخة العوشزية” أو “مملحة العوشزية” وتشتهر بإنتاج الملح ، حيث يتم جمع الملح بواسطة “المسحاة” ولكونها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه فيشكل الملح على شكل أهرام وقوالب بهدف تجفيف الماء ليصبح الملح ناشفاً ويوضع في أكياس .

والجدير بالذكر أن هذا الملح يمتاز بشدة نقاوته وطعمه اللذيذ، ما جعل أهل العوشزية القدامى يمتهنون استخراجه في بلدتهم الصغيرة التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى نبات العوسج المحيط بأرضها.

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