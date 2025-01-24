شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

أهم المدن

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.ويكون ذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً.