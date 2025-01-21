شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع القنفذة مقيمين من الجنسية المصرية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وجرى تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.

وطالبت بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. دوريات حرس الحدود من ناحية أخرى، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (52) كلجم من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت في قطاع الدائر بجازان على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (234) كلجم من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.