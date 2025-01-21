تمكين القطاع الصحي في الذكاء الاصطناعي

انطلقت أمس الدورة الثالثة من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود، بمشاركة 125 ممارسًا صحيًا، ويستمر 5 أيام بمقر المدينة الطبية بالجامعة.

أحدث أساليب

يتناول البرنامج مجال علم البيانات لمتخصصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، وإدارة البيانات للمديرين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون.

وتستهدف الدورة تمكين المشاركين من التعامل مع البيانات وفق أحدث أساليب ومهارات تحليل وإدارة البيانات عبر إجراء العديد من التطبيقات العملية المتخصصة التي تعزز من فعالية الأعمال في القطاع الصحي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أدواته وتطبيقاته التي تخدم القطاع الصحي.

معارف ومهارات

يتضمّن البرنامج إثراء المشاركين بالعديد من المعارف والمهارات في علم البيانات لتطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، بما يعزز من قدراتهم لاتخاذ القرارات مما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع الصحي ويسهم في تطويره.