90 ألف ممكن وظيفي من الضمان والرياض تتصدر

فاق الممكنون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسار التوظيف نظراءهم في المسار الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الممكنين منهم في مسار التوظيف 90.268 ممكنا بـ84%، مقابل 16.742 ممكنًا في المسار الاقتصادي بـ16%، في وقت بلغ فيه إجمالي الممكنين 107.010 ممكنين، وتصدرت منطقة الرياض الأكثر تمكينا بـ22%، وذلك خلال العام الماضي 2024.

162 ملتقى

كشف تقرير الضمان الاجتماعي والتمكين للعام الماضي، تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مساري التوظيف والمسار الاقتصادي، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية وورش العمل 723 دورة تدريبية، وإجمالي الشراكات ومذكرات التعاون 234 شراكة ومذكرة، وإجمالي الملتقيات 162 ملتقى، ويعد «تمكين» أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية، بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.

22% الرياض

تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق تمكينا، حيث بلغ إجمالي التمكين فيها 23.191 ممكنا بـ22%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 23.176 ممكنا بـ21.63%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 14.562 ممكنا بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 7856 ممكنا بـ7.33%، وعسير خامسا، بإجمالي 7622 ممكنا بـ7.11%، وجازان سادسا، بإجمالي 7084 ممكنا بـ7%، والقصيم سابعا، بإجمالي 6180 ممكنا بـ6%.

الربع الثالث

سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا، خلال الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الممكنين فيها 1566 ممكنا بـ1.46%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 1845 ممكنا بـ1.72%، والجوف ثالثا، بإجمالي 2091 ممكنا بـ2%، وحائل رابعا، بإجمالي 3534 ممكنا بـ3%، وتبوك خامسا، بإجمالي 3942 ممكنا بـ3.68%، ونجران سادسا، بإجمالي 4361 ممكنا بـ4%.

الأكثر تمكينا

الرياض: 22%

مكة المكرمة: 21.63%

الشرقية: 14%

المدينة المنورة: 7.33%

عسير: 7.11%

جازان: 7%

القصيم: 6%

الأقل تمكينا

الباحة: 1.46%

الحدود الشمالية: 1.72%

الجوف: 2%

حائل: 3%

تبوك: 3.68%

نجران: 4%