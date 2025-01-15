شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة، في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة سبل الوقاية البيئية في المسجد الحرام. وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ واستعرضت الحلول والتدابير المبتكرة لتعزيز الصحة البيئية في الحرم المكي؛ إلى جانب بحث آليات التعاون بين الجهات المشاركة. وقدم فرع مركز وقاء خلال الورشة دوره في دعم الجهات المعنية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة للحد من انتشار الجراد الصحراوي، والجندب الأسود، كما قدم شرحًا عن حالة الجراد الصحراوي على المستويين المحلي والإقليمي، وسلوكيات الآفة، وخطط الوقاية الاستباقية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.



كانت هذه تفاصيل خبر وقاية بيئية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.