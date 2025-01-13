شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يناقش مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية