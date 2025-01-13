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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يناقش مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين"، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام الذي تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بما تضمنه مقترح مشروع النظام.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشورى خلال هذه الجلسة استعراض عدد من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشروعات للاتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام في مجال خدمات النقل الجوي.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وفي ذات الصدد، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين"، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام الذي تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بما تضمنه مقترح مشروع النظام.
مذكرات التفاهم والتعاونوفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشورى خلال هذه الجلسة استعراض عدد من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشروعات للاتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام في مجال خدمات النقل الجوي.
وزارة الاقتصاد والتخطيطكما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وفي ذات الصدد، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.