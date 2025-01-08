شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة من الجمعة وحتى الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على العديد من أنحاء المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد: “لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة”.

وتابع المركز أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ويمتد تأثيرها إلى منطقتي القصيم والرياض مع فرصة تكون الضباب على تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبدوره، أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “يهيب بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية (من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة خلال فترات زمنية متفرقة)، يصاحبها تساقط البرد وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج”.