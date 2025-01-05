شكرا لمتابعة خبر عن ليلة السامري تطل من جديد وسط تفاعل جماهيري رائع بالإرث الثقافي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد موسم الرياض أمس السبت، حفل ليلي مميز بعنوان “ليلة السامري”، والذي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

وأقيم الحفل أمس بـ مشاركة 1000 شاب سعودي، بفعاليات رائعة وسط تفاعل كبير من الحضور بالأمسية التي أشعلت الموسم بروح التراث.

واستمتع الزوار بأجواءً مفعمة بالإرث الثقافي والموسيقى الشعبية التي تعكس جزءاً أصيلاً لهوية الوطن، بفعاليات مكتسية ألواناً وإضاءات مستوحاة من الثقافة النجدية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ نشر بوستر عن الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” وعلق، قائلاً: “ليلة السامري رجعت من جديد، وتنتظركم ليلة لا تُنسى تجمع جمال الفن وروح التراث بمسرح محمد عبده أرينا”.

وتستعد الرياض في عام 2025 لاستضافة مجموعة من الفعاليات الرائعة التي تمزج بين الثقافة، الترفيه، الرياضة، والفن، مما يعكس طموح المملكة في تقديم تجارب لا تُنسى لسكانها وزوارها.