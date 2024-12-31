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السعودية | أستاذ علوم سياسية: المملكة قدمت الدعم اللازم للشعب السوري منذ اليوم الأول

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صرح أستاذ العلوم السياسية، د. إبراهيم النحاس، بأن المملكة العربية سخرت كافة إمكاناتها منذ اليوم الأول من الأزمة السورية لدعم الشعب السوري في مواجهة التحديات.

وأوضح النحاس خلال حديثه في برنامج هنا الرياض عبر قناة الإخبارية، أن المملكة لعبت دورًا محوريًا في تشكيل تحالف دولي من أجل استقلال سوريا، ومساندة الشعب السوري في نيل حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن المملكة أدانت التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ودعت إلى تمكين السوريين من تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وأضاف أن المملكة أرسلت وفدًا رسميًا إلى الحكومة السورية الجديدة لتقديم الدعم في جميع المجالات، مشددًا على أن هذا التحرك يعكس التزام المملكة بمساعدة سوريا في تجاوز أزمتها.

وأكد النحاس أن دول ستسهم بشكل رئيسي في دعم عجلة التنمية في سوريا، بما يعزز استقرارها ويعيد بناء مستقبلها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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