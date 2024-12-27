شكرا لقرائتكم خبر عن من ”الطين إلى الخزف“.. فنانة تشكيلية تكشف مراحل صناعة الفخار والان نبدء بالتفاصيل

صناعة الفخار

الدمام - شريف احمد - كشفت الفنانة التشكيلية ازدهار العلوي، عن مراحل صناعة الفخار، منذ لمسة اليد الأولى على الطين الخام حتى يتحول إلى قطعة فنية لامعة.وأوضحت العلوي، وهي مدربة فنون وممارسة حرفية لصناعة الفخار، أن الرحلة تبدأ بتشكيل الطين على جهاز خاص، ليأخذ الشكل المطلوب، سواء كان إناءً أو قطعة فنية، ثم يترك ليُجفف لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام، ليصبح جاهزًا للمرحلة الأهم.وتابعت: ”بعد التجفيف، يدخل الطين في أفران خاصة تصل درجة حرارتها إلى ما بين 900 و1200 درجة مئوية، وهنا تحدث النقلة النوعية، فيتحول الطين إلى فخار، بنية صلبة جاهزة للتزيين.“وأضافت: ”في المرحلة التالية، يتم تلوين الفخار بألوان خاصة، ثم يُعاد إلى الفرن مرة أخرى، ليخرج باسم جديد وهو“ الخزف ”، بلمعانه وجاذبيته.“ولفتت إلى أنها دربت أكثر من 100 شخص على صناعة الفخار خلال 3 سنوات، في العديد من المهرجانات والفعاليات في المنطقة الشرقية وخارجها.وأشارت إلى ان صناعة للطين بأشكال مختلفة، فيمكن أن يكون ذلك عن طريق جهاز دولاب كهربائي، أو عمل الطين يكون عن طريق الشرائح الفرادة، أو يكون عمل الطين بالحبال، وأخيرا يمكن أن نشكل الطين يدويا.ونصحت العلوي، الجميع بالعودة لاستخدام الأواني الفخارية التقليدية سواء في المأكل أو المشرب لأنها أكثر صحة وتكون أكثر أمانا، وهي لا تتفاعل مع الغذاء مثل الأواني الأخرى، فمثلا الماء يتحول إلى قلوي وليس حمضي، وفي الطبخ لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الزيوت وهي تحفظ الطعام بشكل أكبر.كما نصحت المبتدئين في استخدام الفخار أن تكون عندهم الثقة لأن صناعة الفخار سهلة وترفع المعنويات وتقوي وتعزز الشخصية.