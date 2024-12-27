شكرا لقرائتكم خبر عن 61 بحث علمي وبراءة اختراع.. إنجازات جامعة الملك فيصل بالعلوم الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات الجامعة

دعم منظومة البحث العلمي

الدمام - شريف احمد - سجلت جامعة الملك فيصل إنجازاً في مجال العلوم الزراعية، بنشر 61 بحثاً علمياً وتسجيل براءة اختراع، وذلك في ختام المرحلة الثانية من استراتيجية البحث والابتكار التي تنفذها الجامعة ضمن برنامج التمويل المؤسسي من مجلس شؤون الجامعات.وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود الجامعة لتعزيز ريادة المملكة في مجالات حيوية كالأمن الغذائي والاستدامة البيئية والطاقة البديلة والمتجددة.وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور منصور اليحيا، أن الجامعة حققت إنجازات بحثية أخرى شملت 76 ورقة بحثية و4 مُنتجاتٍ ابتكارية وبراءتي اختراع في مجال العلوم البيئية، مع احتضان 5 شركات ناشئة.وقال أن الجامعة نشرت أكثر من 48 ورقة بحثية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و33 ورقة بحثية وبراءتي اختراع في مجال الطاقة، و46 ورقة بحثية و4 براءات اختراع في مجال العلوم الصحية.وشارك في هذه المشاريع البحثية 885 باحثًا وباحثةً من داخل الجامعة، بالإضافة إلى باحثين من جامعات محلية ودولية، لتؤكد جامعة الملك فيصل حرصها على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عادل بن محمد أبو زناده، أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم العالي، وتوجيهات وزير التعليم كان لهما الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج.