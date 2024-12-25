شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حياتنا مرتبطة بحركة الرياح لو توقفت متنا ولو استمرت تبهدلنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق أن الرياح جزءاً مهماً من النظام البيئي الطبيعي، مشيرًا أن حياتنا مرتبطة بحركة الرياح.

وتابع الزعاق عبر برنامجه “تقويم”، أن الرياح تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التوازن البيئي وتنمية الاقتصاد المستدام، حيث قال:” إذا استمرت حركة الرياح وقت طويل متنا، وكذا توقفت تبهدلنا”.

وتُعتبر الرياح مصدرًا طبيعيًا يحرك الهواء وينظم درجات الحرارة، مما يؤدي إلى توزيع متوازن للعناصر المناخية، وللرياح دور في التخفيف من الآثار السلبية للحرارة المرتفعة وتوفير طقس معتدل في بعض المناطق يبرز بشكل كبير.

واختتم مشيرًا أن حركة الرياح تلعب دورًا أساسيًا في تلقيح النبات، فلها أبعاد بيئية وفلسفية، فهي المسؤولة عن توازن الحياة علة كوكب الأرض.