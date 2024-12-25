فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر مادة مرجعية قياسية لفاكهة التمر

وسُجل المشروع كبراءة اختراع لدى مكتب البراءات الأوروبي، حيث يعد إنجازًا علميًا يُعزز من مكانة الجامعة في مجالات البحث والابتكار وحظي باهتمام من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودية -حسب ما ذكره وكيل عمادة البحث والدراسات العليا للدراسات العليا ومدير وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار بجامعة الملك خالد الدكتور محمد علي عسيري-.
وأشار الباحثون إلى أن هذه المادة المرجعية تُستخدم لضبط جودة التحليل في مختبرات الأغذية مثل مختبرات أمانات البلديات، ومختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومختبرات مصانع منتجات التمور.
وتتنوع فوائد استخداماتها في المختبرات، التي تشمل التحقق من دقة نتائج التحليل، وكذلك التحقق من كفاءة طرق القياس الجديدة المطورة والتقنيات والمواد والتجهيزات المستخدمة في التحليل، كما تستخدم في أغراض التدريب للفنيين والطلاب والباحثين، كذلك تُستخدام هذه المادة المرجعية في إجراءات اعتماد المختبرات Accreditation واختبار الكفاءة Proficiency Test, PT . وإضافة إلى تسجيل هذه المادة براءة اختراع في مكتب البراءات الأوروبي، نُشرت العديد من الأبحاث عنها في مجلات مرموقة مصنفة في مجموعة(أ) مثل Microchemical Journal . ويعمل الفريق العلمي حاليًا على الإعداد لإنتاج مواد مرجعية أخرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل: الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
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