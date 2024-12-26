شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تغنى للعندليب وأم كلثوم على مسرح الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان "منوعات من الزمن الجميل" للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى الثامنة مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

ويتضمن نخبة من مؤلفات الطرب الجماهيرية منها بلاش عتاب، يا اللى سامعنى، إن كنت ناسى، الحب كله، بتلوموني ليه، جانا الهوى، قلبى بيقولى، مضناك، أمتى حتعرف وأمل حياتى .. أداء الفنانين ريم كمال، إيناس عز الدين، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وأشرف وليد .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.