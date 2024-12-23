مواقع توظيف تسلب العاطلين برسوم وهمية

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقع وهمية للتوظيف؛ مستغلين حاجة الباحثين عن العمل، وتستخدم الإعلانات المضللة أساليب مختلفة للخداع؛ بحيث تطلب من الشخص رسوماً تتراوح بين 300 و500 ريال كشرط لقبول طلب الوظيفة، وبعد إتمام السداد يختفون ويتجاهلون الرد على الضحايا.

تجارب شخصية

أكد محمد القحطاني «باحث عن عمل» أنه صادف موقعاً يدعي تعامله مع أكثر من 500 شركة متاح بها التوظيف مقابل 300 ريال لتقديم الطلب، مما دفعه إلى إرسال سيرته الذاتية وتسديد الرسوم المطلوبة، وبعد مرور أسبوعين حاول التواصل معهم لكن لم يجد منهم أي إجابة، وبعد البحث والتقصي وجد أن الموقع وهمي يتصيد الباحثين عن عمل لسلب مبالغ مالية، وبعد ذلك لا يتم الرد على المتقدمين. كذلك تعرضت بدرية الأحمدي لعملية نصب من قبل أحد المواقع المنتشرة إعلاناتها على مواقع التواصل، والتي تروج من خلالها عن توظيف الباحثين عن العمل، ونصحتها إحدى صديقاتها بتقديم طلب عن طريق الموقع، وبعد التواصل معهم أكدوا أنهم سيقدمون على عدة شركات تناسب التخصص، ومن ثم يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية، وبالفعل تم سداد 500 ريال من أجل تقديم الطلب لـ 600 شركة متاح بها التوظيف - على حد زعمهم -، ولكن بعد مرور 3 أسابيع تبين أن الموقع وهمي، مما دفعها لتقديم شكوى على موقع الجرائم المعلوماتية والجهات الأمنية.

اختلاف طفيف

شدد المختص في الجرائم المعلوماتية عبد العزيز شاكر ، على أن هناك عدة علامات يمكن معرفتها لكشف مواقع التوظيف الوهمية، إذ تطلب تلك المواقع رسوم مرتفعة للتقديم على وظيفة أو مقابل إجراءات مثل التدريب أو التأشيرات وهذا مؤشر على أن الموقع وهمي، كذلك عدم وجود تفاصيل عن الموقع كعنوان الشركة أو أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني الرسمي، وكذلك تقديم عروض غير واقعية مثل الراتب المغري أو امتيازات مبالغ فيها لا تتناسب مع طبيعة الوظيفة، وأضاف أن من أبرز علامات النصب كذلك، إلحاح غير مبرر من الموقع على التواصل وإرسال الرسوم، والضغط على المتقدمين للإسراع في اتخاذ القرار أو تقديم بيانات شخصية حساسة، وأيضا استخدام روابط غريبة أو عناوين مواقع غير معروفة، أو مواقع مشابهة لمواقع رسمية مع اختلاف طفيف، أو وجود أخطاء لغوية أو تصميم سيئ للسيرة الذاتية المقدمة من قبل الموقع، وغالباً ما تكون هذه المواقع مصممة لتبدو وكأنها مواقع توظيف حقيقية، ويستخدمون عدة طرق للحصول على المال، مثل رسوم تسجيل أو تقديم الطلبات تصل لـ 500 ريال أو أكثر بحجة معالجة طلب التوظيف.

وعن كيفية تجنب الباحث عن العمل المواقع الوهمية شدد المختص في الجرائم المعلوماتية على ضرورة التأكد من أن الموقع موثوق وله سمعة معروفة، وكذلك التحقق من وجود عنوان رسمي ورقم سجل تجاري للشركة، مع التدقيق في عنوان رابط الصفحة الـ «URL» والتأكد من أنه ينتمي لجهة موثوقة.

حسابات بنكية

أشار فهد ظافر المتخصص في التوظيف بإحدى الشركات إلى أن التحقق من صحة المواقع التي تخدع الباحثين عن العمل يتم من خلال البحث بمواقع الإنترنت والتقصي عن تجارب الآخرين معهم، وأيضا القيام بزيارة الموقع الرسمي للشركة المعلنة عن التوظيف، وإذا كانت الوظيفة تُعلن باسم شركة معروفة، لابد من التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، وحذر ظافر من تقديم بيانات شخصية حساسة مثل رقم الهوية أو الحسابات البنكية، مؤكدا أنه يجب استخدام المواقع المعروفة مثل «LinkedIn»، أو المنصات التابعة للجهات الرسمية.

وأكد أنه لابد من تجاهل الرسائل المشبوهة مثل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي أنها من مواقع توظيف بدون تقديم أي دليل واضح. الإبلاغ دعا ظافر كل من يقع في شراك تلك المواقع أن يقوم بالتبليغ من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك يمكن تقديم بلاغ رسمي عبر بوابة «معاً للرصد» المتخصصة في استقبال بلاغات مخالفات نظام العمل، حيث يتم اختيار «مواقع توظيف وهمية» من أيقونة نوع البلاغ، ثم إكمال البيانات المطلوبة أو الاتصال بخدمة العملاء للوزارة الرقم الموحد: 19911، ويقدم الضحية تفاصيل الموقع أو النشاط المشبوه والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وإذا كان الشخص يعتقد أن الموقع يستخدم وسائل احتيال إلكتروني، يمكن التبليغ عبر تطبيق «كلنا أمن» أو إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

طرق لكشف المواقع الوهمية

طلب دفع رسوم للتقديم على وظيفة

تحصيل أموال مقابل التدريب أو التأشيرات

غياب عنوان الشركة أو أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني

تقديم عروض وامتيازات مبالغ فيها لا تناسب الوظيفة

الإلحاح غير المبرر لسداد الرسوم

الضغط على سرعة اتخاذ القرار

طلب بيانات شخصية حساسة

استخدام روابط غريبة أو عناوين غير معروفة

استخدام مواقع شبيهة بالرسمية مع اختلاف طفيف

وجود أخطاء لغوية أو تصميم سيئ للسيرة الذاتية