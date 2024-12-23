ميلانيا ترامب تثير الجدل بصورة تكشف عن تركيبها شعرًا مستعاراً

أثارت صورة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التساؤلات على مواقع التواصل، بعدما ظهرت وكأنها تستخدم وصلات شعر مستعارة لتزيد من كثافة وطول تسريحتها.

في التفاصيل، نشر جيه دي فانس، نائب ترمب، على منصة X، صورة للثنائي وهما يقفان إلى جانب بعضهما أمام شاشة التلفاز لمتابعة بورصة نيويورك حيث بدت أجزاء من وصلات شعرها واضحة عند مؤخرة رأسها.

تعليقاً على ذلك، قالت جوليا نورث، مصففة الشعر ومؤسسة علامة الشعر الفاخرة Wigonia ومقرها لندن، "بالنظر إلى هذه الصورة بالتحديد، نعم، يبدو أن هذه وصلات شعر لاصقة أو وصلات شعر على شكل صفوف مدمجة"، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وأضافت جوليا، التي أمضت 15 عامًا كمصففة شعر ومتخصصة في الوصلات، "يمكنك ملاحظة العلامات الدالة على التقاء الشعر الطبيعي مع قطع الوصلات، وهي واضحة بشكل خاص في المناطق الوسطى".

كما تابعت "أعتقد أنها ترتدي وصلات شعر من نوعية ممتازة، مصنوعة من شعر بشري أوروبي، وربما تكون بطول 18 إلى 20 بوصة".

وتعتقد جوليا أن طريقة تركيب الوصلات تبدو وكأنها مزيج من الطريقتين أو "نظام هجين"، يتم استخدام فيه كل من الوصلات اللاصقة للحصول على الحجم والصفوف الفردية المربوطة بالخيوط للحصول على طول مثالي.

وأضافت جوليا: "هذا في الواقع اختيار شائع جدًا بين الشخصيات العامة".

كذلك، أثنت جوليا على العمل الذي تم في لون الشعر، قائلة: "اللون ممتاز - متطابق تمامًا مع لون شعرها الطبيعي، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق دمج سلس".

بدورها، اتفقت سارا فين نيرس، مصففة شعر ومتخصصة في الوصلات من UNice، مع هذا الرأي، قائلة إن "كثافة وملمس الأطراف غالبًا ما يكونان علامات على إضافة حجم أو طول"، مشيرة إلى أنها قد تكون "وصلات شعر قابلة للتركيب أو لاصقة".

ومع ذلك، يبدو أن الوصلات ليست دائمة، حيث ظهرت ميلانيا بأطوال شعر مختلفة خلال ظهورها هذا العام.

وقالت جوليا: "ما يثير الاهتمام هو أنه في ظهورها العام يمكن ملاحظة درجات متفاوتة من الحجم والطول، مما يشير إلى أنها على الأرجح تبدل بين مجموعات وصلات شعر مختلفة حسب المناسبة".

واشتهرت ميلانيا ترمب باهتمامها الكبير بشعرها، حيث اختارت صالونات عالمية مثل John Frieda للعناية به.

حتى خلال أوقات الأزمات، مثل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع زوجها في عام 2022، شوهدت في صالون فاخر في نيويورك، مما يعكس التزامها بالحفاظ على إطلالة مثالية.

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