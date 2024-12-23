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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حائل تسجل أقل حرارة اليوم بـ 3 مئوية وجازان الأعلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الاثنين .
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” وفقاً لنماذج الطقس، الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد 1446/6/22هـ الساعة”6″ أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية.”
وأضاف:” الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، أقل حرارة حائل”3″، الرياض”5″، والأعلى جازان “25” مئوية.”
وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من منطقتي مكة والباحة، ورياح على الغربية.