شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حائل تسجل أقل حرارة اليوم بـ 3 مئوية وجازان الأعلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الاثنين .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” وفقاً لنماذج الطقس، الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد 1446/6/22هـ الساعة”6″ أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية.”

وأضاف:” الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، أقل حرارة حائل”3″، الرياض”5″، والأعلى جازان “25” مئوية.”

وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من منطقتي مكة والباحة، ورياح على الغربية.