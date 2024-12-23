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الحصيني: حائل تسجل أقل حرارة اليوم بـ 3 مئوية وجازان الأعلى

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الاثنين .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” وفقاً لنماذج الطقس، الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد 1446/6/22هـ الساعة”6″ أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية.”

وأضاف:” الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، أقل حرارة حائل”3″، الرياض”5″، والأعلى جازان “25” مئوية.”

وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من منطقتي مكة والباحة، ورياح على الغربية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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