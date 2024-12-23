شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن يشتري الورد من بائعة في لفتة إنسانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية جميلة، قام الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن آل سعود بإجبار خاطر بائعة الورد، حيث اشترا منها الورد بمبلغ ألفين ريال.

وأثارت هذه اللفتة الطيبة إعجاب رواد مواقع التواصل، وأظهرت جانبًا من تفاعل الأمير مع الناس وتقديره للظروف التي يمر بها البسطاء.

تُعد هذه المبادرة من الأمير بمثابة دعم معنوي للمرأة التي كانت تبيع الورود، مما يعكس روحه الكريمة واهتمامه بالمساهمة في رسم الابتسامة على وجوه الناس.