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الطقس في المملكة.. هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
كان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء.
أمطار على منطقة مكة المكرمة - أرشيفية

استمرار الموجة الباردة

وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء على أضم وميسان والطائف والعاصمة المقدسة. وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة - واس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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