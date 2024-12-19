شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار الموجة الباردة

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.كان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء.وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء على أضم وميسان والطائف والعاصمة المقدسة. وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.