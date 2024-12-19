شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، من مصادرة أكثر من 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية.

وجاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية باستمرار؛ بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.