شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: رفع رواتب المهندسين 3 أضعاف سيدفعهم للعمل بالقطاع الحكومي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقا، إن رفع رواتب الوظائف الهندسية 3 أضعاف سيدفع المهندسين للعمل في القطاع الحكومي.

وأضاف الربيعة خلال مداخلته لقناة الإخبارية، أن رفع الرواتب والعلاوات السنوية يجذب المهندسين للقطاع الحكومي، بعد تسرب المهندسين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء، وافق على سلم رواتب الوظائف الهندسية ويستهدف سلم رواتب الوظائف الهندسية موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.