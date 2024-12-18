شكرا لمتابعة خبر عن مواطن شاب من ذوي الإعاقة يروي قصة كفاحه ليصبح مورد عود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏روى شاب سعودي يدعى برجس الهاجري من أهالي منطقة الشرقية قصة كفاحه بعدما تعرض لحادث مروري؛ نتج عنه إصابته بشلل رباعي.

وقال الهاجري خلال لقاء له مع قناة العربية :” خلال إعاقتي اتجهت لكذا دولة خارج المملكة لتلقي العلاج الطبيعي وخلال خروجي من المصحة اتجهت للأسواق وأغلبها في الهند كانت للعود.”

وأضاف:” العود والبخور يشدنا حنّا العرب ووقفت علاج وصار عندي فرصة أتجه للمجال هذا وأتعمق فيه، ودخلت في المشروع رغم إنه متعب لي كشخص من ذوي الإعاقة، وآمل في المستقبل أن أكون من الموردين.”

واختتم حديثه بتوجيه شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم لذوي الإعاقة .