شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث الموضوعات البيئية والمناخية مع المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري.

وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ وتدهور الأراضي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

