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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيرته في مملكة إسواتيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة إسواتيني، فوليلى شاكانتو، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن ملك إسواتيني عضو البرلمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.