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وزير الخارجية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيرته في مملكة إسواتيني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة إسواتيني، فوليلى شاكانتو، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن ملك إسواتيني عضو البرلمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

توقيع اتفاقية عامة

كما جرى خلال الاستقبال التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية وحكومة مملكة إسواتيني.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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