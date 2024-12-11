السعودية | المديرية العامة للسجون تقيم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت المديرية العامة للسجون ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لشؤون التدريب الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان ووكيل هيئة حقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان غادة بنت محمد البراهيم والأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن عدلان الشمراني، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

واستعرضت الندوة التي جاءت بعنوان (نزلاؤنا احترام حقوقكم واجبنا)، البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، وأثرها الإيجابي في تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية لهم، والتقنيات الحديثة المستخدمة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة داخل السجون، والجهود المبذولة في ذلك.

شارك في الندوة العلمية إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”.

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