شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": مكة والمدينة في انتظار الضيوف بالإجازة المطولة والان نبدء بالتفاصيل

أداء مناسك العمرة

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم إجازة نهاية الأسبوع المطولة لطلاب وطالبات المملكة ومنسوبو التعليم وتشمل يومي الأربعاء والخميس بالإضافة إلى الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم على توفير فرص للطلاب وذويهم للاستفادة من أوقاتهم في مختلف الأنشطة.وأكدت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بمنصة"إكس" أن أصداء التلاوة والقرآن، تتردد في جنبات الحرم كل لحظة وحين، وأطلقت هاشتاج "مكة والمدينة في انتظاركم بشوق"، دعمًا للتفاعل مع ضيوف الرحمن وتشجيعهم على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة في زيارة الحرمين الشريفين.وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عن الكيفية الصحيحة لأداء مناسك العمرة، حيث يبدأ المعتمر بالإحرام من الميقات المحدد له ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، بعد ذلك يتجه المعتمر إلى الصفا والمروة، ويقوم بالسعي بينهما، في النهاية يتم التحلل بالحلق أو التقصير.