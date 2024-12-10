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"الحج والعمرة": مكة والمدينة في انتظار الضيوف بالإجازة المطولة

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ريناد الحربي - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم إجازة نهاية الأسبوع المطولة لطلاب وطالبات المملكة ومنسوبو التعليم وتشمل يومي الأربعاء والخميس بالإضافة إلى الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم على توفير فرص للطلاب وذويهم للاستفادة من أوقاتهم في مختلف الأنشطة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بمنصة"إكس" أن أصداء التلاوة والقرآن، تتردد في جنبات الحرم كل لحظة وحين، وأطلقت هاشتاج "مكة والمدينة في انتظاركم بشوق"، دعمًا للتفاعل مع ضيوف الرحمن وتشجيعهم على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة في زيارة الحرمين الشريفين.

أداء مناسك العمرة

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عن الكيفية الصحيحة لأداء مناسك العمرة، حيث يبدأ المعتمر بالإحرام من الميقات المحدد له ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، بعد ذلك يتجه المعتمر إلى الصفا والمروة، ويقوم بالسعي بينهما، في النهاية يتم التحلل بالحلق أو التقصير.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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