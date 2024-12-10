شكرا لقرائتكم خبر بيئة مكه : تضبط مخالفين للصيد البحري برابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ ، وبالتعاون مع دوريات حرس الحدود بالمحافظة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية بمركز الخرار داخل حدود المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن المختصين بمكتب رابغ تلقوا بلاغ من قيادة حرس الحدود بالمحافظة يشير الى وجود عدد (٢) من المواطنين يمارسون الصيد بالمياه الاقليمة وبحوزتهم عدد (٢) بنادق صيد اسماك محظورة ؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة ، وتم على الفور مباشرة الموقع وتحرير مخالفة بالواقعه والتحفظ على ادوات الصيد بالاضافة الى مصادر مايقارب (١٠) كيلوجرام تقريبا من الاسماك المتنوعه وتم تسليمها للجمعية الخيرية بالمحافظة بعد التاكد من سلامتها ؛ وجاري استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

واكد الخليف أن حظر هذه الأنواع من أدوات الصيد يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية لمنطقة مكه، مؤكداً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بكامل المياه الاقليمية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة ؛ للحد من مخالفات نظام الزراعة، وحفاظًا على مخزون الثروات المائية الحية.