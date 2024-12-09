شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله بن محمد آل مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد آل مشاري, وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير نايف بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير ماجد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.