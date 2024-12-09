السعودية | المنامة: طيران ناس يبحث تعزيز عملياته بين السعودية والبحرين مع كبرى شركات السفر والسياحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بمرور عام من تشغيل رحلاته بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وذلك في المنامة يوم الأحد بتاريخ 8 ديسمبر في العاصمة البحرينية المنامة بحضورالقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، الأستاذ فهد بن محمد بن منيخر، ممثلين عن طيران ناس وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومطار البحرين الدولي وشركات السفر والسياحة الكبرى وعدد من الجهات ذات العلاقة، حيث واصل طيران ناس زيادة رحلاته بين البلدين الشقيقين بشكل مستمر لتصل إلى 14 رحلة مباشرة ما بين رحلات يومية من الرياض و رحلات أسبوعية من المدينة المنورة وجدة في الوقت الحالي.

وبحث طيران ناس خلال لقائه مع شركائه في صناعة السفر والسياحة تعزيز عملياته بين السعودية والبحرين وذلك بعد مرور عام من بدء رحلاته بين البلدين، ضمن خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وفي نوفمبر 2023، بدأ طيران ناس تشغيل رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار البحرين الدولي في المنامة، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وفي ديسمبر 2023، أطلق طيران ناس رحلاته الأسبوعية بين جدة والبحرين. وبدأ تشغيل الرحلات الأسبوعية بين المدينة المنورة والبحرين في سبتمبر من العام الجاري، مما وسع قائمة الوجهات الدولية التي تنطلق إليها رحلات طيران ناس من أحدث مركز لعملياته في المدينة المنورة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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