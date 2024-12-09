شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل محطتين جديدتين على المسار الأزرق بمترو الرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

مسارات مترو الرياض

المسار الأول (الخط الأزرق): محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتر.

المسار الثاني (الخط الأحمر): طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

المسار الثالث (الخط البرتقالي): محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

المسار الرابع (الخط الأصفر): محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

المسار الخامس (الخط الأخضر): محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

المسار السادس (الخط البنفسجي): محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتر.

تجيهزات مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم، الاثنين 9 ديسمبر، تشغيل محطتي وزارة الداخلية والمربع على المسار الأزرق بمترو الرياض، وفقًا لحساب النقل العام بمدينة الرياض على منصة "إكس".ينطلق مترو الرياض في 6 مسارات بطول 176 كم تغطي كامل مدينة الرياض، ويتكون من 185 قطار بـ 448 عربة بتصميم عصري. كما تبلغ طاقته الاستيعابية 16 ملايين راكب يوميًا.زودت العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة. ويعمل القطار بالطاقة الكهربائية بنظام "القطار الألي بدون سائق". يضم 55 محطة، منها 4 محطات رئيسية نفذت بتصاميم عمرانية فريدة.