شكرا لقرائتكم خبر عن الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة الحدود الشمالية.وأوضحت أن الانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في المنطقة، يليه استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال)، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.