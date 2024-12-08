شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصربي يشيد بجهود المملكة في الحفاظ على الموروث والان نبدء بالتفاصيل



وتابع السفير الصربي والوفد المرافق له، مجريات الأشواط التأهيلية لكأس الملك عبدالعزيز، وتعرف على التقنيات الحديثة التي يستخدمها النادي في قياس سرعة الصقر، أثناء قطع مسافة 400 متر، واطلع على طرق أرشفة معلومات الصقور المشاركة في المهرجانات.

الحفاظ على الموروث وتجوّل السفير في الأجنحة المصاحبة للمهرجان، مستمعًا إلى شرح يوضح البروتوكولات التي يتبعها الصقار في تغذية الصقر، وطرق الصيد بالصقور، ومواسم الطرح، كما تعرف على برنامج (هدد)، إحدى المبادرات التي أطلقها نادي الصقور السعودي للحفاظ على البيئة وإعادة الصقور إلى موائلها الطبيعية.



وقدم السفير الصربي شكره لنادي الصقور السعودي على الحفاوة التي تلقاها في زيارته للمهرجان، مشيدًا بالجهود التي يبذلها النادي في الحفاظ على موروث الصقارة، ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية



يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، يقيم فعالياته في الفترة 3 - 19 ديسمبر الجاري، ويقدم جوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، التي تُصنَّف أكبر قيمة جوائز في تاريخ المسابقة، موزعة على الفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين.

الدمام - شريف احمد - زار سفير جمهورية صربيا لدى المملكة دراجان بيزينيتش، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض).وتابع السفير الصربي والوفد المرافق له، مجريات الأشواط التأهيلية لكأس الملك عبدالعزيز، وتعرف على التقنيات الحديثة التي يستخدمها النادي في قياس سرعة الصقر، أثناء قطع مسافة 400 متر، واطلع على طرق أرشفة معلومات الصقور المشاركة في المهرجانات.وتجوّل السفير في الأجنحة المصاحبة للمهرجان، مستمعًا إلى شرح يوضح البروتوكولات التي يتبعها الصقار في تغذية الصقر، وطرق الصيد بالصقور، ومواسم الطرح، كما تعرف على برنامج (هدد)، إحدى المبادرات التي أطلقها نادي الصقور السعودي للحفاظ على البيئة وإعادة الصقور إلى موائلها الطبيعية.وقدم السفير الصربي شكره لنادي الصقور السعودي على الحفاوة التي تلقاها في زيارته للمهرجان، مشيدًا بالجهود التي يبذلها النادي في الحفاظ على موروث الصقارة، ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية السعودية ؛ التي يعد الصقر جزءًا منها.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، يقيم فعالياته في الفترة 3 - 19 ديسمبر الجاري، ويقدم جوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، التي تُصنَّف أكبر قيمة جوائز في تاريخ المسابقة، موزعة على الفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين.