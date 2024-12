شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 16".. إطلاق مبادرة "زرقاء" لدعم المرأة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال فعاليات الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، مبادرة "زرقاء" لتعزيز دور المرأة السعودية في قطاع المياه من خلال تمكينها في مجالات البحوث العلمية والتدريب وتطوير القيادات النسائية، ولتسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت الوزارة أن مبادرة "زرقاء" تسعى إلى تمكين المرأة في مجالات البحوث العلمية والتدريب، إلى جانب تطوير القيادات النسائية ودعم الابتكار، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي كجزء من التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة. مبادرة "زرقاء" وأفادت أن المبادرة تتضمن عدة أهداف رئيسية، أبرزها، تمكين المرأة في البحوث العلمية المتقدمة والتدريب المتخصص، وتطوير وتأهيل القيادات النسائية في قطاع المياه، تعزيز القدرات الإبداعية ودعم الابتكار لتحقيق مخرجات نوعية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة ستنفذ على مرحلتين، الأولى يتم تنفيذها خلال الفترة (2024-2027م) وسيتم خلالها تنفيذ البرامج النوعية وعرض المخرجات ضمن المنتدى العالمي للمياه. تكريم النماذج النسائية فيما تشهد المرحلة الثانية، خلال الفترة (2028- 2030م) توسيع الأنشطة والمشاريع لتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرة، وتفعيل دور المرأة في قطاع المياه من خلال عدة محاور، تشمل البحث العلمي، التدريب، ورش العمل، تطوير القيادات، وتنظيم المسابقات، إضافة إلى تكريم النماذج النسائية الملهمة، بما يعزز من إسهام المرأة في هذا القطاع الحيوي ويحقق أثرًا مستدامًا للمبادرة.

وختمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن مبادرة "زرقاء" تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز دور المرأة في قطاع المياه وإشراكها في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة، داعيةً جميع الجهات ذات العلاقة إلى المساهمة في إنجاح المبادرة بما يحقق الأهداف الوطنية والبيئية المشتركة.