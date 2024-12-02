قطار الرياض ينطلق بـ 3 مسارات

بدأ قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس استقبال ركابه، حيث تنطلق عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات، وهي: المسار الأول «الخط الأزرق» محور العليا - البطحاء، و المسار الرابع «الخط الأصفر» محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس «الخط البنفسجي» محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، وذلك بعد تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بافتتاح القطار يوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024.

محاور الطرق

سيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاث بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م تشغيل المسار الثاني «الخط الأحمر» محور طريق الملك عبدالله و المسار الخامس «الخط الأخضر» محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث «الخط البرتقالي» محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، وبذلك يكون قد جرى تشغيل كافة مسارات القطار الستة.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق «درب» المتوفر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو الشراء المباشر عبر شبّاك التذاكر وأجهزة البيع من المحطات.