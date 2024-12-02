محاور الطرق
سيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاث بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م تشغيل المسار الثاني «الخط الأحمر» محور طريق الملك عبدالله و المسار الخامس «الخط الأخضر» محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث «الخط البرتقالي» محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، وبذلك يكون قد جرى تشغيل كافة مسارات القطار الستة.
ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق «درب» المتوفر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو الشراء المباشر عبر شبّاك التذاكر وأجهزة البيع من المحطات.
كانت هذه تفاصيل خبر قطار الرياض ينطلق بـ 3 مسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.